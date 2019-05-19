Эрдоган заявил о совместной с РФ разработке систем обороны С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет совместно производить с Москвой системы обороны С-500. Об этом Эрдоган сказал в субботу, 18 мая, после завершения сделки с Россией о покупке систем С-400, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что представители Соединенных Штатов назвали покупку Турцией системы противоракетной обороны С-400 "крайне проблематичной", заявив, что это поставит под угрозу партнерство Анкары и Вашингтона. Речь идет о совместной программе истребителя F-35, поскольку это поставит под угрозу самолеты, созданные Lockheed Martin Corp.

Тем не менее, Эрдоган сказал во время встречи со студентами университета в Стамбуле, что Турция провела техническую работу и обнаружила, что такой проблемы не существует.

"Они (США) сейчас передают мяч в центре поля, демонстрируя некоторое нежелание. Но рано или поздно мы получим F-35. Для США не доставлять их - не вариант", - сказал Эрдоган.

Напомним, глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявлял ранее, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 у России. Накануне СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что контракт на закупку Турцией ракетных комплексов С-400 у России может быть сорван под давлением Соединенных Штатов Америки.