Эрдоган заявил, что саммит Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Украины и России выразили предварительную готовность провести личную встречу. По его словам, саммит Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в турецком Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.
Эрдоган отметил, что получил положительный ответ от Москвы и Киева касательно встречи лидеров. Он добавил, что переговоры могут состояться в Стамбуле.
"В Стамбуле может состояться саммит лидеров. Как Турция, мы будем очень счастливы", - заявил Эрдоган журналистам.
Ранее мы сообщали, что 31 марта Владимир Зеленский провел разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили гарантии безопасности для Украины.
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