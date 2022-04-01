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Ердоган заявив, що саміт Зеленського і Путіна може пройти в Стамбулі

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що лідери України і Росії висловили попередню готовність провести особисту зустріч. За його словами, саміт Володимира Зеленського і Володимира Путіна може пройти в турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sabah.

Ердоган зазначив, що отримав позитивну відповідь від Москви і Києва щодо зустрічі лідерів. Він додав, що переговори можуть відбутися в Стамбулі.

"У Стамбулі може відбутися саміт лідерів. Як Туреччина, ми будемо дуже щасливі", - заявив Ердоган журналістам.

Раніше ми повідомляли, що 31 березня Володимир Зеленський провів розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Політики обговорили гарантії безпеки для України.

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