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Зеленский созвонился с Эрдоганом: говорили о встрече с Путиным и гарантиях

Новина українською →
Киев, Четверг 31 марта 2022 21:14
Зеленский созвонился с Эрдоганом: говорили о встрече с Путиным и гарантиях Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили возможную встречу с Владимиром Путиным и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.

Одной из тем беседы президентов Украины и Турции стала прошедшая 29 марта в Стамбуле встреча украинской и российской делегаций. Турецкий лидер отметил, что переговоры придали значимый импульс продолжающемуся процессу прекращения войны в Украине и установления мира. Вместе с тем Эрдоган повторил свое предложение провести в Турции встречу Зеленского и Путина.

Зеленский в своем Twitter сообщил, что в ходе беседы отметил высокий уровень организации переговоров Украины и России. По его словам, он согласовал с Эрдоганом дальнейшие шаги по достижению мира в Украине. Также глава государства поблагодарил своего турецкого коллегу за готовность Анкары стать гарантом безопасности для Украины.

Напомним, накануне Эрдоган заявил о готовности Турции стать одной из стран, которые гарантируют безопасность Украины.

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