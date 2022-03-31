Зеленский созвонился с Эрдоганом: говорили о встрече с Путиным и гарантиях
Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили возможную встречу с Владимиром Путиным и гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.
Одной из тем беседы президентов Украины и Турции стала прошедшая 29 марта в Стамбуле встреча украинской и российской делегаций. Турецкий лидер отметил, что переговоры придали значимый импульс продолжающемуся процессу прекращения войны в Украине и установления мира. Вместе с тем Эрдоган повторил свое предложение провести в Турции встречу Зеленского и Путина.
Зеленский в своем Twitter сообщил, что в ходе беседы отметил высокий уровень организации переговоров Украины и России. По его словам, он согласовал с Эрдоганом дальнейшие шаги по достижению мира в Украине. Также глава государства поблагодарил своего турецкого коллегу за готовность Анкары стать гарантом безопасности для Украины.
Напомним, накануне Эрдоган заявил о готовности Турции стать одной из стран, которые гарантируют безопасность Украины.
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