Зеленский созвонился с Эрдоганом: говорили о встрече с Путиным и гарантиях

Одной из тем беседы президентов Украины и Турции стала прошедшая 29 марта в Стамбуле встреча украинской и российской делегаций. Турецкий лидер отметил, что переговоры придали значимый импульс продолжающемуся процессу прекращения войны в Украине и установления мира. Вместе с тем Эрдоган повторил свое предложение провести в Турции встречу Зеленского и Путина.

Зеленский в своем Twitter сообщил, что в ходе беседы отметил высокий уровень организации переговоров Украины и России. По его словам, он согласовал с Эрдоганом дальнейшие шаги по достижению мира в Украине. Также глава государства поблагодарил своего турецкого коллегу за готовность Анкары стать гарантом безопасности для Украины.