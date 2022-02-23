Эрдоган заявил Путину, что война в Украине никому не принесет пользы

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 23 февраля созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы он ему заявил, что война в Украине никому не принесет пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз канцелярии президента Турции .

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Украины. Эрдоган заявил Путину, что не признает шагов России, направленных против украинского суверенитета и территориальной целостности. Турецкий лидер подчеркнул, что это "принципиальная позиция".

Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что война в Украине никому не выгодна. Турецкий лидер призвал своего российского коллегу к продолжению дипломатических контактов и переговоров. По его словам, Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и сохранить мир.