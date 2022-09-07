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Эрдоган заявил о поставках в Украину "металлолома" с Запада, дав прогноз о конце войны

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Запад выступает провокатором в войне России против Украины. Такой подход неприемлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в среду, 7 сентября в Белграде.

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по войне РФ против Украины, - ред.). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - сказал он.

Эрдоган отметил, что не согласен с подходами Запада по ситуации в Украине.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России, так будет впредь. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - отметил турецкий лидер.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что победа Украины в войне против России будет нелегкой, однако эта война точно не продлится годами.

По мнению эстонского полковника, Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а на освобождение всей территории уйдет несколько лет.

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Война в Украине