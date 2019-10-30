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Ердоган заявив про готовність розширити "безпечну зону"

Новини » В світі    30.10.2019 - 14:39
Ердоган заявив про готовність розширити "безпечну зону"
Фото: Реджеп Ердоган (twitter.com_jhahnEU)

Туреччина готова розширити зону безпеки у разі атаки з боку курдських сил

Туреччина готова розширити територію "безпечної зони" на северо-сході Сирії. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає агентство Anadolu.

Як повідомив Ердоган, розширення "безпечної зони" можлива у випадку напади на турецьких військових з боку курдських сил з прикордонної території.

"Ми дамо рішучу відповідь на будь-який напад, що виходить за межі "безпечної зони", і ми розширимо зону безпеки в разі необхідності", - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в п'ятницю в Сирії почнеться спільне патрулювання територій турецькими та російськими військовими. При цьому Ердоган повідомив, що курдські сили не вивели свої війська на необхідну відстань від "безпечної зони", як це було домовлено в угоді про припинення вогню.

Також повідомлялося, що у вівторок, 29 жовтня, на півночі Сирії стався масштабний бій між турецькими і сирійськими військовими. В результаті конфлікту, який став першим між сторонами від початку проведення військової операції Туреччини до Сирії, загинули шестеро сирійських солдатів.

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