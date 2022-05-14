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Эрдоган застал НАТО врасплох своей позицией по Швеции и Финляндии, - VG

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган застал врасплох представителей стран-участниц НАТО своей позицией по вступлению Швеции и Финляндии. Накануне он выступил против их членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание VG.

По словам источников издания в НАТО, слова Эрдогана стали неожиданностью внутри оборонного альянса, поскольку тема вступления Швеции и Финляндии обсуждалась в течение нескольких месяцев. На этой неделе страны дали четко понять, что в ближайшие дни подадут заявки.

"Это было очень неожиданно", - отметил источник VG в штаб-квартире НАТО.

Издание отмечает, что генсек Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию встретят с распростертыми объятиями. И, вероятно, он не делал бы таких заявлений, если бы не было поддержки всех послов стран НАТО.

Пока неясно, как Турция будет действовать после того, как Швеция и Финляндия подадут заявки. Поскольку формальный процесс приема новых членов может быть сокращен всего до двух недель. Но финальный документ должен быть утвержден подписями правительств всех 30 стран.

Источники в органах безопасности отмечают, что многие сейчас задаются вопросом, действительно ли Турция предотвратит расширение НАТО и какие требования может выдвинуть Эрдоган.

Напомним, накануне Эрдоган заявил, что не может позитивно смотреть на вступление Швеции и Финляндии, поскольку в этих странах действуют представители "Рабочей партии Курдистана", которая в Турции признана террористической организацией.

В Швеции и Финляндии в ответ заявили, что все разногласия можно решить.

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НАТОШвецияТурцияФинляндияРеджеп Тайип Эрдоган