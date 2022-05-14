Ердоган застав НАТО зненацька своєю позицією щодо Швеції та Фінляндії, - VG

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган застав зненацька представників країн-учасниць НАТО своєю позицією щодо вступу Швеції та Фінляндії. Напередодні він виступив проти їх членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання VG .

За словами джерел видання в НАТО, слова Ердогана стали несподіванкою всередині оборонного альянсу, оскільки тема вступу Швеції і Фінляндії обговорювалася протягом декількох місяців. На цьому тижні країни дали чітко зрозуміти, що найближчими днями подадуть заявки.

"Це було дуже несподівано", - зазначило джерело VG в штаб-квартирі НАТО.

Видання зазначає, що генсек Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Фінляндію і Швецію зустрінуть з розпростертими обіймами. І, ймовірно, він не робив би таких заяв, якби не було підтримки всіх послів країн НАТО.

Поки неясно, як Туреччина буде діяти після того, як Швеція і Фінляндія подадуть заявки. Оскільки формальний процес прийому нових членів може бути скорочений лише до двох тижнів. Але фінальний документ повинен бути затверджений підписами урядів усіх 30 країн.

Джерела в органах безпеки відзначають, що багато хто зараз задається питанням, чи дійсно Туреччина заважатиме розширенню НАТО і які вимоги може висунути Ердоган.