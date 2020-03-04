Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі

Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Раніше США пообіцяли Туреччині поставки боєприпасів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган через загострення в сирійському Ідлібі попросив у президента США Дональда Трампа військову підтримку. Про це він заявив після зустрічі з правлячою партією, передають турецькі ЗМІ.

За словами Ердогана, Анкара офіційно відреагувала на заяву спецпредставника США по Сирії Джеймса Джеффрі про готовність забезпечити турецьку армію боєприпасами.

"Ми направили запити Трампу, ми хочемо поставок боєприпасів", - заявив турецький президент.

Він також додав, що розраховує на припинення вогню в Ідлібі за результатами завтрашнього саміту в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, напередодні в результаті атаки сирійських урядових сил в Ідлібі турецька армія зазнала чергових втрат. Повідомлялося про не менш одного загиблого солдата і дев'ять поранених.

До цього турецька сторона в рамках оголошеної операції "Весняний щит" збила винищувач типу L-39 урядових військ Башара Асада. Загострення в Ідлібі триває з минулого тижня, коли під авіаційний удар потрапила колона армії Туреччини, в результаті чого загинули десятки військових.