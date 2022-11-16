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Ердоган заперечує причетність Росії до падіння ракет у Польщі

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Балі, Середа 16 листопада 2022 09:05
Ердоган заперечує причетність Росії до падіння ракет у Польщі Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що Росія може бути непричетною до падіння ракет у Польщі.

Про це він заявив на саміті G20 на Балі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Ердогана, причиною інциденту могла стати технічна помилка. Він закликав світових лідерів на саміті G20 не поспішати зі звинуваченнями Росії.

"Я зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Складається загальне враження, що ця ракета не російського виробництва, і ця заява відкриває шлях до певних фактів, тому не варто наполягати на тому, що ця ракета була запущена з Росії. Це буде провокацією", - сказав він.

Президент Туреччини також наголосив на необхідності встановити діалог.

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що, ймовірно, ракети були російськими.

При цьому президент США Джо Байден назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з Росії.

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