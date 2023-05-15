Ердоган залишається? Хто перемагає на виборах у Туреччині і чи буде другий тур

Таким чином, виникає потреба у проведенні другого туру президентських виборів у Туреччині.

Станом на ранок 15 травня попередні результати за підрахунком 98,80% бюлетенів розподілилися так:

Ердоган набирає 49,35% (що відповідає 26 662 844 голосам "за"),

(що відповідає 26 662 844 голосам "за"), а його основний суперник Кемаль Киличдароглу - 45,00% (24 313 829 голосів).

Згідно з турецьким законодавством, необхідність у проведенні другого туру може зникнути, якщо хтось із кандидатів набере 50%+1. Цього зараз немає.

За даними турецької щоденної газети Sozcu, другий тур президентських виборів проведуть 28 травня. До речі, це видання дає свій власний підрахунок усіх бюлетенів, і за їхніми даними, лідерство залишилося за чинним главою держави (49,34%), а у Киличдароглу - 45,00%.

Однак турецькі інформагенства представляють інші попередні підсумки виборів: за їхніми результатами лідерство в Ердогана, проте чинний глава держави також не набирає 50%.

Так, зараз за даними "Анадолу" за підсумками опрацювання 98,88% бюлетенів у Ердогана - 49,34%, а у його головного суперника Кемаля Киличдароглу - 45,00%.

Видання ANKA публікує такі попередні результати підрахунку 99,83% бюлетенів: Ердоган набирає 49,25%, а Киличдароглу – 45,05%.

Хто балотувався на посаду президента

Загалом на посаду президента Туреччини претендували чотири кандидати.

Крім чинного глави держави Реджепа Таїпа Ердогана, свою кандидатуру висунув глава СНП Кемаль Киличдароглу, лідер націоналістичного альянсу Сінан Оган і кандидат від Партії Батьківщини Мухаррем Індже. Однак останній за кілька днів до виборів оголосив про зняття своєї кандидатури.

Головний опонент Реджепа Таїпа Ердогана - 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію - найстарішу в країні, лідером якої був і засновник сучасної Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк.