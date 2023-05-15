Ердоган залишається? Хто перемагає на виборах у Туреччині і чи буде другий тур

У Туреччині за попередніми підсумками президентських виборів після підрахунку майже 100% бюлетенів лідерство залишається у чинного глави держави Реджепа Тайіпа Ердогана, проте результат, що виходить, не досягає 50%, що б забезпечило йому перемогу в один тур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, оприлюднені CNN Turk.
Таким чином, виникає потреба у проведенні другого туру президентських виборів у Туреччині.
Станом на ранок 15 травня попередні результати за підрахунком 98,80% бюлетенів розподілилися так:
Згідно з турецьким законодавством, необхідність у проведенні другого туру може зникнути, якщо хтось із кандидатів набере 50%+1. Цього зараз немає.
За даними турецької щоденної газети Sozcu, другий тур президентських виборів проведуть 28 травня. До речі, це видання дає свій власний підрахунок усіх бюлетенів, і за їхніми даними, лідерство залишилося за чинним главою держави (49,34%), а у Киличдароглу - 45,00%.
Однак турецькі інформагенства представляють інші попередні підсумки виборів: за їхніми результатами лідерство в Ердогана, проте чинний глава держави також не набирає 50%.
Так, зараз за даними "Анадолу" за підсумками опрацювання 98,88% бюлетенів у Ердогана - 49,34%, а у його головного суперника Кемаля Киличдароглу - 45,00%.
Видання ANKA публікує такі попередні результати підрахунку 99,83% бюлетенів: Ердоган набирає 49,25%, а Киличдароглу – 45,05%.
Загалом на посаду президента Туреччини претендували чотири кандидати.
Крім чинного глави держави Реджепа Таїпа Ердогана, свою кандидатуру висунув глава СНП Кемаль Киличдароглу, лідер націоналістичного альянсу Сінан Оган і кандидат від Партії Батьківщини Мухаррем Індже. Однак останній за кілька днів до виборів оголосив про зняття своєї кандидатури.
Головний опонент Реджепа Таїпа Ердогана - 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію - найстарішу в країні, лідером якої був і засновник сучасної Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк.
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