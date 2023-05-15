Эрдоган остается? Кто побеждает на выборах в Турции и будет ли второй тур

В Турции по предварительным итогам президентских выборов после подсчета почти 100% бюллетеней лидерство остается у действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, однако получаемый результат не достигает 50%, что бы обеспечило ему победу в один тур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, обнародованные CNN Turk.
Таким образом, возникает необходимость в проведении второго тура президентских выборов в Турции.
По состоянию на утро 15 мая предварительные результаты при подсчете 98,80% бюллетеней распределились так:
Согласно турецкому законодательству, необходимость в проведении второго тура может пропасть, если какой-либо из кандидатов наберет 50%+1. Этого сейчас не наблюдается.
По данным турецкой ежедневной газеты Sozcu, второй тур президентских выборов проведут 28 мая. Кстати, это издание дает свой собственный подсчет всех бюллетеней, и по их данных лидерство осталось за действующим главой государства (49,34%), а у Кылычдароглу - 45,00%.
Однако турецкие информагенства представляют иные предварительные выборы: по их результатам лидерство у Эрдогана, однако действующий глава государства также не набирает 50%.
Так, сейчас по данным "Анадолу" по итогам обработки 98,88% бюллетеней у Эрдогана - 49,34%, а у его главного соперника Кемаля Кылычдароглу - 45,00%.
Издание ANKA публикует такие предварительные результаты подсчета 99,83% бюллетеней: Эрдоган набирает 49,25%, а Кылычдароглу - 45,05%.
Всего на должность президента Турции претендовали четыре кандидата.
Кроме действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, свою кандидатуру выдвинул глава СНП Кемаль Кылычдароглу, лидер националистического альянса Синан Оган и кандидат от Партии Родины Мухаррем Индже. Однако последний за несколько дней до выборов объявил о снятии своей кандидатуры.
Главный оппонент Реджепа Таипа Эрдогана - 74-летний Кемаль Кылычдароглу, депутат турецкого парламента с 2002 года. Возглавляет Республиканскую народную партию - старейшую в стране, лидером которой был и основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.
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