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Интервью

Эрдоган: закрытие мечетей в Австрии приведет к "войне между крестом и полумесяцем"

НовостиПолитика    10.06.2018 - 08:39
Фото: Реджеп Тайип Ердоган (из открытых источников)l
Фото: Реджеп Тайип Ердоган (из открытых источников)l

Ранее Австрия объявила о закрытии семи мечетей и депортации большого числа имамов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи в субботу, 9 июня подверг критике решение австрийского правительства о закрытии мечетей и депортации большого числа имамов из страны. Об этом сообщает DW.

По словам президента Турции, меры, принятые австрийским канцлером Себастьяном Курцем, приведут мир к "войне между крестом и полумесяцем".

"Вы думаете, что мы не станем реагировать, если вы делаете что-то подобное?", - заявил Эрдоган.

При этом он не уточнил, какие конкретные шаги намерена предпринять Турция.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны финансируемых из-за рубежа имамов.

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Теги публикации: Австрия, мечеть, Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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