Эрдоган: закрытие мечетей в Австрии приведет к "войне между крестом и полумесяцем"

Ранее Австрия объявила о закрытии семи мечетей и депортации большого числа имамов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи в субботу, 9 июня подверг критике решение австрийского правительства о закрытии мечетей и депортации большого числа имамов из страны. Об этом сообщает DW.

По словам президента Турции, меры, принятые австрийским канцлером Себастьяном Курцем, приведут мир к "войне между крестом и полумесяцем".

"Вы думаете, что мы не станем реагировать, если вы делаете что-то подобное?", - заявил Эрдоган.

При этом он не уточнил, какие конкретные шаги намерена предпринять Турция.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны финансируемых из-за рубежа имамов.