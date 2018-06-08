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Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны финансируемых из-за рубежа имамов

НовостиПолитика    08.06.2018 - 11:31
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Будут закрыты две мечети в Верхней Австрии, одна - в Каринтии и четыре в Вене 

Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны финансируемых из-за рубежа имамов. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает DW.

"В нашей стране не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям", - заявил он, отметив, что такое решение принято, в частности, из-за нарушения принципа "позитивного отношения к обществу и государству".

Так, согласно решению правительства Австрии на основании закона об исламе, требующего лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам, в стране будут закрыты две мечети в Верхней Австрии, одна - в Каринтии и четыре в Вене. 

Кроме того, издание со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Херберта Кикля сообщает, что на данный момент в Австрии проводят проверку в отношении 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование. По делам двух из них уже приняты решения о депортации. Всего правоохранители намерены проверить 60 из 260 имамов.

Как сообщает Кurier закрытие коснется мечетей, которые поддерживает союз ATIB ("Турецко-исламский союз культурного и социального сотрудничества в Австрии").

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц осудил действия турецких военных в Сирии и призвал Европейский союз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС.

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Теги публикации: Австрия, мечеть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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