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Ердоган: закриття мечетей в Австрії приведе до "війни між хрестом і півмісяцем"

НовиниПолітика    10.06.2018 - 08:39
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)l
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)l

Раніше Австрія оголосила про закриття семи мечетей і депортації великої кількості імамів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своїй промові в суботу, 9 червня піддав критиці рішення австрійського уряду про закриття мечетей і депортації великої кількості імамів з країни. Про це повідомляє DW.

За словами президента Туреччини, заходи, прийняті австрійським канцлером Себастьяном Курцем, приведуть світ до "війни між хрестом і півмісяцем".

"Ви думаєте, що ми не будемо реагувати, якщо ви робите щось подібне?", - заявив Ердоган.

При цьому він не уточнив, які конкретні кроки має намір зробити Туреччина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія закриє сім мечетей і вишле з країни фінансуються з-за кордону імамів.

Австрія закриє сім мечетей і вишле з країни імамів, які фінансуються з-за кордону Австрія виступила за направлення прикордонників ЄС до країн Африки
Теги публікації: Австрія, мечеть, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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