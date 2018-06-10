Ердоган: закриття мечетей в Австрії приведе до "війни між хрестом і півмісяцем"

Раніше Австрія оголосила про закриття семи мечетей і депортації великої кількості імамів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своїй промові в суботу, 9 червня піддав критиці рішення австрійського уряду про закриття мечетей і депортації великої кількості імамів з країни. Про це повідомляє DW.

За словами президента Туреччини, заходи, прийняті австрійським канцлером Себастьяном Курцем, приведуть світ до "війни між хрестом і півмісяцем".

"Ви думаєте, що ми не будемо реагувати, якщо ви робите щось подібне?", - заявив Ердоган.

При цьому він не уточнив, які конкретні кроки має намір зробити Туреччина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія закриє сім мечетей і вишле з країни фінансуються з-за кордону імамів.