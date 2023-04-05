Ердоган закликав до "вкрай необхідної" реформації Радбезу ООН

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган визнав необхідність комплексної реформи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), що, за його словами, є "нагальною потребою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Ердоган зазначив, що сучасний світопорядок, за яким лише 5 країн мають великий вплив, є недієздатним. Він закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.

Голова турецької держави також висловив свою надію на можливість встановлення "справедливого миру" в контексті війни Росії проти України. Ердоган вважає, що такий вихід з конфлікту дозволить "обом сторонам отримати почесний вихід із ситуації, і виведе регіон з виру, в який його втягнули".