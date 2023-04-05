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Эрдоган призвал к "крайне необходимой" реформации Совбеза ООН

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GetyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал необходимость комплексной реформы Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), что, по его словам, "насущная потребность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Эрдоган отметил, что современный миропорядок, согласно которому только 5 стран имеют большое влияние, недееспособен. Он призвал к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН.

Глава турецкого государства также выразил надежду на возможность установления "справедливого мира" в контексте войны России против Украины. Эрдоган считает, что такой выход из конфликта позволит "обеим сторонам получить почетный выход из ситуации, и выведет регион из водоворота, в который его втянули".

Напомним, что бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России и Китаю не место в Совбезе ООН.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал бойкотировать любые заседания под эгидой РФ.

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Реджеп Тайип ЭрдоганООН