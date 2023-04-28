Ердоган закликав Путіна продовжити "зернову угоду", - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

Як повідомляє видання, під час переговорів Ердоган наголосив, що тривалість зернового коридору необхідно продовжити.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У ході переговорів мова йшла також і про Україну.

Також раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства. Він погрожує вийти з "зернової угоди".

Окрім того, Росія у середу, 26 квітня, вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден з українських портів.

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