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Ердоган закликав Путіна продовжити "зернову угоду", - ЗМІ

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Як повідомляє видання, під час переговорів Ердоган наголосив, що тривалість зернового коридору необхідно продовжити.

Своєю чергою російський диктатор у відповідь заявив, що "Росію хвилює пропозиція Туреччини".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У ході переговорів мова йшла також і про Україну.

Також раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства. Він погрожує вийти з "зернової угоди".

Окрім того, Росія у середу, 26 квітня, вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден з українських портів.

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зерновий коридорРеджеп Тайіп Ердоган