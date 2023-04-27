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Ердоган провів розмову з Путіним: обговорили війну в Україні

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Четвер 27 квітня 2023 16:19
Ердоган провів розмову з Путіним: обговорили війну в Україні Фото: турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

"Під час розмови було обговорено турецько-російські відносини та регіональні питання. Президент Ердоган подякував Путіну за його внесок у будівництво АЕС "Аккую", де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Також під час розмови обговорювалася війна РФ проти України та питання щодо "зернової угоди".

"Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи щодо "зернової угоди" можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу", - пише TRT.

Нагадаємо, що представник президента Туреччини Ібрагім Калин запропонував "зупинити кровопролиття" в Україні та вести переговори 5 років.

Раніше ми повідомляли, що вчора вранці, 26 квітня, турецькому президентові стало погано під час прямого ефіру.

Згодом стало відомо, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган скасував передвиборчі мітинги. Після інциденту в соціальних мережах почали стверджувати, що у президента Ердогана стався серцевий напад.

Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана спростував інформацію про те, що він переніс інфаркт і був госпіталізований.

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