Ердоган провів розмову з Путіним: обговорили війну в Україні
У четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
"Під час розмови було обговорено турецько-російські відносини та регіональні питання. Президент Ердоган подякував Путіну за його внесок у будівництво АЕС "Аккую", де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива", - йдеться у повідомленні.
Також під час розмови обговорювалася війна РФ проти України та питання щодо "зернової угоди".
"Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи щодо "зернової угоди" можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу", - пише TRT.
Нагадаємо, що представник президента Туреччини Ібрагім Калин запропонував "зупинити кровопролиття" в Україні та вести переговори 5 років.
Раніше ми повідомляли, що вчора вранці, 26 квітня, турецькому президентові стало погано під час прямого ефіру.
Згодом стало відомо, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган скасував передвиборчі мітинги. Після інциденту в соціальних мережах почали стверджувати, що у президента Ердогана стався серцевий напад.
Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана спростував інформацію про те, що він переніс інфаркт і був госпіталізований.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.