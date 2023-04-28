Эрдоган призвал Путина продлить "зерновое соглашение", - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah .

В свою очередь российский диктатор в ответ заявил, что "Россию волнует предложение Турции".

Как сообщает издание, в ходе переговоров Эрдоган подчеркнул, что продолжительность зернового коридора необходимо продлить.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров речь шла и об Украине.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать и обвинять Украину в вопросе экспорта продовольствия. Он угрожает выйти из "зернового соглашения".

Кроме того, Россия в среду, 26 апреля, в очередной раз заблокировала движение по Черноморскому зерновому коридору. Россияне не согласовали движение судов из украинских портов.

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