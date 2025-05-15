Ердоган закличе до негайного "режиму тиші" під час зустрічі з Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським та українсько-російських переговорів закличе сторони до повного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.

"Під час двосторонніх та делегаційних зустрічей, які відбудуться в рамках візиту, президент наголосить на підході нашої країни до негайного встановлення режиму припинення вогню та початку мирних переговорів . Під час зустрічей ми також обміняємося думками щодо актуальних питань двостороннього порядку денного", - додав речник президента Туреччини.

За словами Алтуна, Ердоган та Зеленський під час зустрічі обговорять останні події в контексті повномасштабної війни.

Переговори України та Росії у Туреччині

15 травня в Туреччині заплановані прямі перемовини між Україною та Росією. За повідомленнями ЗМІ, які посилаються на українських посадовців, сторони мають намір обговорити питання впровадження та контролю безумовного припинення вогню строком на 30 днів.

Також сьогодні присутній й Зеленський. В Анкарі він зустрінеться з Ердоганом.

Тим часом у Росії офіційно заявили, що російський диктатор Володимир Путін не планує візиту до Туреччини.

Детальніше про заплановані переговори між Україною та Росією - у матеріалі РБК-Україна.

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