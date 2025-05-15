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Эрдоган призовет к немедленному "режиму тишины" во время встречи с Зеленским

Четверг 15 мая 2025 13:47
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Эрдоган призовет к немедленному "режиму тишины" во время встречи с Зеленским Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции и Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и украинско-российских переговоров призовет стороны к полному прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера президента Турции Фахреттина Алтуна.

По словам Алтуна, Эрдоган и Зеленский во время встречи обсудят последние события в контексте полномасштабной войны.

"Во время двусторонних и делегационных встреч, которые состоятся в рамках визита, президент подчеркнет подход нашей страны к немедленному установлению режима прекращения огня и начала мирных переговоров. Во время встреч мы также обменяемся мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - добавил пресс-секретарь президента Турции.

Переговоры Украины и России в Турции

15 мая в Турции запланированы прямые переговоры между Украиной и Россией. По сообщениям СМИ, которые ссылаются на украинских чиновников, стороны намерены обсудить вопросы внедрения и контроля безусловного прекращения огня сроком на 30 дней.

Также сегодня присутствует и Зеленский. В Анкаре он встретится с Эрдоганом.

Между тем в России официально заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует визита в Турцию.

Подробнее о запланированных переговорах между Украиной и Россией - в материале РБК-Украина.

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Переговоры в Турции Война в Украине Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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