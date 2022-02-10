Эрдоган выздоровел от COVID

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выздоровел от коронавируса. Он получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Эрдогана в Twitter .

"Слава богу, анализы, которые у нас были за последние два дня, были отрицательными. Я хотел бы выразить благодарность моим братьям и сестрам, которые поддерживали нас своими молитвами и красивыми посланиями со всей страны и мира во время этого процесса", - написал турецкий президент.

Напомним, 5 февраля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился коронавирусом. Об этом он сообщил после визита в Украину.

Кроме того, глава МИД Словакии Иван Корчок получил положительный результат на COVID-19 после визита в Украину.

Добавим, что 10 февраля стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусом во второй раз.