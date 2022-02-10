ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эрдоган выздоровел от COVID

Новина українською →
Анкара, Четверг 10 февраля 2022 21:26
Эрдоган выздоровел от COVID Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выздоровел от коронавируса. Он получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Эрдогана в Twitter.

"Слава богу, анализы, которые у нас были за последние два дня, были отрицательными. Я хотел бы выразить благодарность моим братьям и сестрам, которые поддерживали нас своими молитвами и красивыми посланиями со всей страны и мира во время этого процесса", - написал турецкий президент.

Напомним, 5 февраля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился коронавирусом. Об этом он сообщил после визита в Украину.

Кроме того, глава МИД Словакии Иван Корчок получил положительный результат на COVID-19 после визита в Украину.

Добавим, что 10 февраля стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусом во второй раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Коронавирус
NEWS
Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли
Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины