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Ердоган одужав від COVID

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Анкара, Четвер 10 лютого 2022 21:26
Ердоган одужав від COVID Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що одужав від коронавірусу. Він отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ердогана в Twitter.

"Слава богу, аналізи, які у нас були за останні два дні, були негативними. Я хотів би висловити подяку моїм братам і сестрам, які підтримували нас своїми молитвами і красивими посланнями з усієї країни і світу під час цього процесу", - написав турецький президент.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заразився коронавірусом. Про це він повідомив після візиту в Україну.

Крім того, глава МЗС Словаччини Іван Корчок отримав позитивний результат на COVID-19 після візиту в Україну.

Додамо, що 10 лютого стало відомо, що принц Чарльз заразився коронавірусом вдруге.

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