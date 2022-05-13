Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Сообщается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

Он уточнил, что в этих странах ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористической организацией.

Отметим, Турция является членом Североатлантического альянса, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.