Ердоган виступив проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Повідомляється, що президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вступ Швеції і Фінляндії до НАТО.

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.

Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.

Зазначимо, Туреччина є членом Північноатлантичного альянсу, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.