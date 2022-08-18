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Эрдоган вылетел из Турции на встречу с Зеленским и Гутеррешем

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Анкара, Четверг 18 августа 2022 10:18
Эрдоган вылетел из Турции на встречу с Зеленским и Гутеррешем Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вылетел на частном самолете из аэропорта Анкара Эсенбога. Сегодня он проведет трехсторонние переговоры во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Полет турецкого лидера займет около двух часов.

По данным издания, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда он наземным транспортом проследует во Львов.

Напомним, во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".

Отметим, что в начале августа во время визита в Сочи Эрдоган предложил главе Кремля Владимиру Путину провести личную встречу с Зеленским.

Все, что известно о трехсторонних переговорах - читайте в материале.

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