Эрдоган вылетел из Турции на встречу с Зеленским и Гутеррешем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вылетел на частном самолете из аэропорта Анкара Эсенбога. Сегодня он проведет трехсторонние переговоры во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Полет турецкого лидера займет около двух часов.

По данным издания, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда он наземным транспортом проследует во Львов.

ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİTTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.



TVNET Muhabiri Haluk Karakaya Ankara'dan gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/8wwrhf8jUb — TVNET (@tvnet) August 18, 2022

Напомним, во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".

Отметим, что в начале августа во время визита в Сочи Эрдоган предложил главе Кремля Владимиру Путину провести личную встречу с Зеленским.

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