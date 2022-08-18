Ердоган вилетів з Туреччини на зустріч із Зеленським і Гутеррешем
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже вилетів на приватному літаку з аеропорту Анкара Есенбога. Сьогодні він проведе тристоронні переговори у Львові з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Політ турецького лідера займе близько двох годин.
За даними видання, літак Ердогана прибуде до Польщі, звідти він наземним транспортом проїде до Львова.
ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİTTİ— TVNET (@tvnet) August 18, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.
TVNET Muhabiri Haluk Karakaya Ankara'dan gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/8wwrhf8jUb
Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів Ердоган, Зеленський і Гутерреш обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".
Відзначимо, що на початку серпня під час візиту в Сочі Ердоган запропонував главі Кремля Володимиру Путіну провести особисту зустріч із Зеленським.
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