Ердоган вилетів з Туреччини на зустріч із Зеленським і Гутеррешем

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже вилетів на приватному літаку з аеропорту Анкара Есенбога. Сьогодні він проведе тристоронні переговори у Львові з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Політ турецького лідера займе близько двох годин.

За даними видання, літак Ердогана прибуде до Польщі, звідти він наземним транспортом проїде до Львова.

ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİTTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.



TVNET Muhabiri Haluk Karakaya Ankara'dan gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/8wwrhf8jUb — TVNET (@tvnet) August 18, 2022

Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів Ердоган, Зеленський і Гутерреш обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".

Відзначимо, що на початку серпня під час візиту в Сочі Ердоган запропонував главі Кремля Володимиру Путіну провести особисту зустріч із Зеленським.

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