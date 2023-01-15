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Эрдоган впервые назвал условие одобрения членства Швеции в НАТО

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Турция, Воскресенье 15 января 2023 22:52
Эрдоган впервые назвал условие одобрения членства Швеции в НАТО Фото: Реджеп Эрдоган впервые назвал условие для одобрения членства Швеции в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые публично назвал условие, при котором будет одобрен меморандум о вступлении Швеции в НАТО.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.

Эрдоган заявил, что его страна одобрит меморандуп только после того, как Швеция выдаст 130 террористов.

"Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вхождении в НАТО они должны выдать нам около 130 террористов. Они этого не сделали", – сказал он.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО . После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он "вполне уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будет завершена в 2023 году.

Напомним,Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана – ее Анкара считает террористической организацией.

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НАТО Швеция Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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