UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган о войне России против Украины: надеемся, что мир уже близок

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что война России против Украины скоро завершится, и будет установлен мир. По его мнению, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны позитивно повлиять на решение конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haberglobal.com.

"Мы надеемся, что мир близок. После своих встреч в Украине и России господин (генсек ООН, - ред.) Гутерриш позвонил мне и сообщил, что переговоры прошли позитивно", - отметил Эрдоган.

Напомним, сегодня турецкий президент провел очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и снова заявил о готовности взять инициативу по урегулированию военного конфликта между Украиной и РФ.

До этого он предлагал провести встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины