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Ердоган про війну Росії проти України: сподіваємося, що мир вже близько

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що війна Росії проти України скоро завершиться, і буде встановлено мир. На його думку, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haberglobal.com.

"Ми сподіваємося, що мир близько. Після своїх зустрічей в Україні та Росії пан (генсек ООН, - ред.) Гутерріш подзвонив мені і повідомив, що переговори пройшли позитивно", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, сьогодні турецький президент провів чергову телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і знову заявив про готовність взяти ініціативу щодо врегулювання військового конфлікту між Україною та РФ.

До цього він пропонував провести зустріч Путіна і українського лідера Володимира Зеленського у Стамбулі.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України