Эрдоган вновь раскритиковал Запад из-за войны России и Украины

Турецкий лидер посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества, где находился и глава Кремля Владимир Путин. Эрдоган заявил, что Турция хочет стать членом ШОС.

Турецкий президент также прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что недоволен политикой Запада, который якобы не предлагает вариантов для окончания войны в Украине.

"К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых государств в мире спрашивают: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?". Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы сделали, политикой баланса, которой мы придерживались изначально", - заявил он.

Кроме того, Эрдоган снова поддержал провокации Путина по поводу "зернового коридора". Он заявил, что зерно из Украины якобы идет в богатые страны, а не в слаборазвитые.