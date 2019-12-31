Эрдоган внес в парламент законопроект о введении войск в Ливию

Парламент Турции рассмотрит законопроект 2 января
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент законопроект о размещении турецких войск в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как сообщается, парламент Турции 2 января рассмотрит данный законопроект на заседании.
Напомним, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.
26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
В ноябре 2019 года турецкий парламент ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.