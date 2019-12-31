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Ердоган вніс до парламенту законопроект про введення військ до Лівії

Новини » Політика     31.12.2019 - 09:39
Ердоган вніс до парламенту законопроект про введення військ до Лівії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Парламент Туреччини розгляне законопроект 2 січня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вніс у парламент законопроект про розміщенні турецьких військ в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, парламент Туреччини 2 січня розгляне даний законопроект на засіданні.

Нагадаємо, раніше президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина направить війська до Лівії на прохання Тріполі вже в наступному місяці. Таким чином Анкара ставить конфлікт в Північній Африці в центр більш широких регіональних тертя.

26 грудня Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросило у Туреччині військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

У листопаді 2019 року турецький парламент ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану раніше з міжнародно визнаним урядом Лівії. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Туреччина направить війська до Лівії на прохання Тріполі, - Ердоган Лівія офіційно запросила у Туреччині військову підтримку
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияЛивия
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