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Ердоган висунув нову умову для вступу Швеції до НАТО

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО після того, як Євросоюз відкриє шлях для приєднання Анкари до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує "Анадолу".

Ердоган пов'язав тему заявки Швеції на вступ до НАТО з діалогом щодо вступу Туреччини до Європейського Союзу.

"Спочатку відкрийте шлях для вступу Туреччини до ЄС, а ми потім "розчистимо дорогу" для заявки Швеції (в НАТО - ред.) так само, як це зробили у випадку з Фінляндією. Туреччина вже 50 років чекає біля дверей ЄС", - сказав він.

Президент Туреччини заявив, що Анкара у всі періоди підтримувала курс "відчинених дверей" НАТО.

При цьому Ердоган додав, що для просування процесу заявки Стокгольма на вступ до Альянсу необхідне виконання всіх положень тристороннього меморандуму (Туреччина-Швеція-Фінляндія).

Тристоронній меморандум

У червні 2022 року міністри закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали тристоронній меморандум. У ньому наголошується на прихильності Фінляндії, Швеції та Туреччини надавати повну підтримку один одному у разі загроз безпеці.

У ньому також йдеться про повну співпрацю з Туреччиною у боротьбі проти Робочої партії Курдистану та її відгалужень, прояв солідарності з Туреччиною у боротьбі з тероризмом у всіх його формах, зобов'язання не підтримувати курдські збройні формування та рух Фет Гюлена, не нав'язувати обмеження щодо оборонної промисловості, розширювати співпрацю.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Альянсу у 2022 році. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Анкара блокує вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито покриває курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенгберг заявив, що Швеція не зможе вступити до Альянсу на саміті, але на ньому хочуть почути позитивний сигнал від Туреччини.

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