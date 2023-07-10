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Эрдоган выдвинул новое условие для вступления Швеции в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как Евросоюз откроет путь для присоединения Анкары к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого цитирует "Анадолу".

Ердоган связал тему заявки Швеции на вступление в НАТО с диалогом по вступлению Турции в Европейский Союз.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции (в НАТО - ред.) также, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС", - сказал он.

Президент Турции заявил, что Анкара во все периоды поддерживала курс "открытых дверей" НАТО.

При этом Эрдоган добавил, что для продвижения процесса заявки Стокгольма на вступление в Альянс необходимо выполнение всех положений Трехстороннего меморандума (Турция-Швеция-Финляндия).

Трехсторонний меморандум

В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндия подписали трехсторонний меморандум. В нем подчеркивается приверженность Финляндии, Швеции и Турции оказывать полную поддержку друг другу в случае угроз безопасности.

В нем также говорится о полном сотрудничестве с Турцией в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений, проявлении солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах, обязательстве не поддерживать курдские вооруженные формирования и движение Фетхуллаха Гюлена, не навязывать ограничения в отношении оборонной промышленности, расширять сотрудничество.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Альянс в 2022 году. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокирует вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы покрывает курдские группы, которые по мнению Турции, являются террористическими.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенгберг заявил, что Швеция не сможет вступить в Альянс на саммите, но на нем хотят услышать положительный сигнал от Турции.

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НАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган