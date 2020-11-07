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Эрдоган уволил главу Центробанка Турции из-за падения курса валюты

Суббота 07 ноября 2020 05:14
Эрдоган уволил главу Центробанка Турции из-за падения курса валюты
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка Мурата Уйсала. Это произошло на фоне рекордного падения курса лиры.

Об этом сообщает Resmi Gazete.

В начале этой недели курс национальной валюты в Турции обновил рекордный минимум, снизившись до 8,49 лиры за один американской доллар. Предыдущий рекорд был установлен в конце октября текущего года.

"Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с действующим законодательством увольняется с занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары.

Напомним, Эрдоган посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама.

После этого Франция отозвала своего посла из Турции для консультаций.

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