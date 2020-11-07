Ердоган звільнив главу Центробанку Туреччини через падіння курсу валюти

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звільнив главу Центробанку Мурата Уйсала. Це відбулося на тлі рекордного падіння курсу ліри.

Про це повідомляє Resmi Gazete.

На початку тижня курс національної валюти в Туреччині обновив рекордний мінімум, знизившись до 8,49 ліри за один американської долар. Попередній рекорд був встановлений в кінці жовтня поточного року.

"Глава Центробанку республіки Мурат Уйсал у відповідності з чинним законодавством звільняється з займаної посади", - йдеться в документі.

Раніше Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари.

Нагадаємо, Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" з-за його заяви щодо ісламу.

Після цього Франція відкликала свого посла з Туреччини для консультацій.