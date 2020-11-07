ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ердоган звільнив главу Центробанку Туреччини через падіння курсу валюти

Субота 07 листопада 2020 05:14
Ердоган звільнив главу Центробанку Туреччини через падіння курсу валюти
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звільнив главу Центробанку Мурата Уйсала. Це відбулося на тлі рекордного падіння курсу ліри.

Про це повідомляє Resmi Gazete.

На початку тижня курс національної валюти в Туреччині обновив рекордний мінімум, знизившись до 8,49 ліри за один американської долар. Попередній рекорд був встановлений в кінці жовтня поточного року.

"Глава Центробанку республіки Мурат Уйсал у відповідності з чинним законодавством звільняється з займаної посади", - йдеться в документі.

Раніше Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари.

Нагадаємо, Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" з-за його заяви щодо ісламу.

Після цього Франція відкликала свого посла з Туреччини для консультацій.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Турция

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся