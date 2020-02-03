Эрдоган: к турецким границам приближаются более миллиона беженцев

На сегодня в результате боевых действий в сирийском Идлибе к границе Турции приближаются более 1 млн беженцев. Об этом на брифинге в Киеве заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, режим сирийского президента Башара Асада устроил бойню в Идлибе, в результате которой гибнут и турецкие военные.

"Движутся в сторону нашей границы, по последним данным, более миллиона человек. Это дети, взрослые, пожилые люди, вместе со своими вещами, которые они успели собрать", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция уже приняла около 4 миллионов беженцев из Сирии. Он добавил, что утренний авиаудар ВВС Сирии унес жизни восьми человек, в том числе двух мирных жителей.

Напомним, после атаки войск Асада по турецкой военной колонне в Идлибе Турция отменила совместное патрулирование c Российской Федерацией. Решение было принято, поскольку Москва является союзником Асада.

Ранее также стало известно, что Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией.