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Эрдоган: к турецким границам приближаются более миллиона беженцев

Новости » Политика     03.02.2020 - 19:48
Эрдоган: к турецким границам приближаются более миллиона беженцев
Фото: Реджеп Эрдоган (РБК-Украина)

Эрдоган подчеркнул, что ранее Турция уже приняла около 4 млн беженцев

На сегодня в результате боевых действий в сирийском Идлибе к границе Турции приближаются более 1 млн беженцев. Об этом на брифинге в Киеве заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, режим сирийского президента Башара Асада устроил бойню в Идлибе, в результате которой гибнут и турецкие военные.

"Движутся в сторону нашей границы, по последним данным, более миллиона человек. Это дети, взрослые, пожилые люди, вместе со своими вещами, которые они успели собрать", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция уже приняла около 4 миллионов беженцев из Сирии. Он добавил, что утренний авиаудар ВВС Сирии унес жизни восьми человек, в том числе двух мирных жителей.

Напомним, после атаки войск Асада по турецкой военной колонне в Идлибе Турция отменила совместное патрулирование c Российской Федерацией. Решение было принято, поскольку Москва является союзником Асада.

Ранее также стало известно, что Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией.

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Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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