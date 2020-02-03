Ердоган: до турецьких кордонів наближаються більше мільйона біженців

Фото: Реджеп Ердоган (РБК-Україна)

Ердоган підкреслив, що раніше Туреччина вже прийняла близько 4 млн біженців

На сьогодні в результаті бойових дій в сирійському Ідлібі до кордону Туреччини наближаються понад 1 млн біженців. Про це на брифінгу в Києві заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, режим сирійського президента Башара Асада влаштував бійню в Ідлібі, в результаті якої гинуть і турецькі військові.

"Рухаються в бік нашого кордону, за останніми даними, більше мільйона осіб. Це діти, дорослі, літні люди, разом зі своїми речами, які вони встигли зібрати", - заявив Ердоган.

Він підкреслив, що Туреччина вже прийняла близько 4 мільйонів біженців з Сирії. Він додав, що ранковий авіаудар ВПС Сирії забрав життя восьми осіб, у тому числі двох мирних жителів.

Нагадаємо, після атаки військ Асада з турецької військової колони в Ідлібі Туреччина скасувала спільне патрулювання c Російською Федерацією. Рішення було прийнято, оскільки Москва є союзником Асада.

Раніше також стало відомо, що Туреччина продовжує стягувати військову техніку на кордон з Сирією.