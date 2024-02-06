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Ердоган та Путін під час зустрічі обговорять війну в Україні та "зерновий коридор"

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить війну з Україною і Чорноморську зернову ініціативу під час візиту російського диктатора Володимира Путіна в Анкару.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр не назвав дату візиту Путіна до Туреччини. Однак минулого тижня турецький чиновник повідомив Reuters, що він відвідає Анкару 12 лютого.

Фідан заявив, що Туреччина працює з Україною і Росією над відновленням угоди щодо "зернового коридору".

За його словами, Анкара цінує свій "постійний, регулярний" діалог із Москвою з цілої низки питань, від енергетики до політичних розбіжностей щодо регіональних конфліктів у Сирії, Лівії та на Південному Кавказі.

"Ми завжди підтримували і будемо підтримувати територіальну цілісність України, але руйнівний вплив війни теж має якось закінчитися", - сказав Фідан.

Робота "Зернового коридору"

У середині липня минулого року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна ухвалила рішення відновити експорт без участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагалися перешкоджати роботі "зернового коридору", зокрема ударами по портах та інфраструктурі.

Торік у серпні Україна відкрила тимчасові коридори цивільних торгових судів. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков зазначив, що Україна за 6 місяців експортувала понад 20 млн тонн вантажів з одеських портів до 32 країн світу через український коридор. За його словами, порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. Так, у січні було експортовано 6,3 млн тонн – цей показник майже дорівнює довоєнному рівню.

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