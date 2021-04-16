Эрдоган и Столтенберг обсудили обострение на фоне стягивание войск РФ к Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Среди прочего обсудили вопрос стягивания российских войск к границе с Украиной.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались региональные проблемы - "особенно российско-украинский кризис". Кроме того, говорили о событиях в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане.

Ранее сообщалось, что Турция в конфликте между Россией и Украиной не поддерживает ни одну из сторон. В то же время она готова помочь урегулировать его дипломатическим путем.

Напомним, на прошлой неделе во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Турцию президент Реджеп Эрдоган заявил, что конфликт на Донбассе должен решиться мирным путем.