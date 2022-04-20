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Эрдоган созвонится с Зеленским и Путиным в "ближайшие дни", - МИД Турции

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни созвонится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Глава МИД заверил, что телефонные переговоры уже запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

"Наш президент находится в контакте с Зеленским и Путиным. Он рассчитывает провести переговоры с ними в ближайшие дни", - сказал Чавушоглу.

Отвечая на вопрос, придут ли Зеленский и Путин в Турцию глава МИД сказал, что встреча состоится, если будут выполнены условия. По его словам, самыми сложными вопросами для обеих сторон остаются статус Крыма и Донбасса.

"Встреча двух лидеров еще не решена, и вопрос в том, когда они придут. Сейчас это может занять очень много времени", - уточнил он.

Напомним, ранее Турция заявила, что не отказывается от посреднической роли в организации переговоров Зеленского и Путина.

Отметим, Зеленский скептически оценил результаты переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным.

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