Эрдоган созвонится с Зеленским и Путиным в "ближайшие дни", - МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни созвонится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Глава МИД заверил, что телефонные переговоры уже запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah .

"Наш президент находится в контакте с Зеленским и Путиным. Он рассчитывает провести переговоры с ними в ближайшие дни", - сказал Чавушоглу.

Отвечая на вопрос, придут ли Зеленский и Путин в Турцию глава МИД сказал, что встреча состоится, если будут выполнены условия. По его словам, самыми сложными вопросами для обеих сторон остаются статус Крыма и Донбасса.

"Встреча двух лидеров еще не решена, и вопрос в том, когда они придут. Сейчас это может занять очень много времени", - уточнил он.