Ердоган здзвониться із Зеленським і Путіним в "найближчі дні", - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями зателефонує зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Глава МЗС запевнив, що телефонні переговори вже заплановані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.
"Наш президент знаходиться в контакті з Зеленським і Путіним. Він розраховує провести переговори з ними найближчими днями", - сказав Чавушоглу.
Відповідаючи на питання, Чи прийдуть Зеленський і Путін до Туреччини глава МЗС сказав, що зустріч відбудеться, якщо будуть виконані умови. За його словами, найскладнішими питаннями для обох сторін залишаються статус Криму і Донбасу.
"Зустріч двох лідерів ще не вирішена, і питання в тому, коли вони прийдуть. Зараз це може зайняти дуже багато часу", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше Туреччина заявила, що не відмовляється від посередницької ролі в організації переговорів Зеленського і Путіна.
Зазначимо, Зеленський скептично оцінив результати переговорів президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним.
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