RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган здзвониться із Зеленським і Путіним в "найближчі дні", - МЗС Туреччини

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями зателефонує зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Глава МЗС запевнив, що телефонні переговори вже заплановані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

"Наш президент знаходиться в контакті з Зеленським і Путіним. Він розраховує провести переговори з ними найближчими днями", - сказав Чавушоглу.

Відповідаючи на питання, Чи прийдуть Зеленський і Путін до Туреччини глава МЗС сказав, що зустріч відбудеться, якщо будуть виконані умови. За його словами, найскладнішими питаннями для обох сторін залишаються статус Криму і Донбасу.

"Зустріч двох лідерів ще не вирішена, і питання в тому, коли вони прийдуть. Зараз це може зайняти дуже багато часу", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила, що не відмовляється від посередницької ролі в організації переговорів Зеленського і Путіна.

Зазначимо, Зеленський скептично оцінив результати переговорів президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним.

Війна Росії проти України йде 56-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна в УкраїніПереговори у Туреччині