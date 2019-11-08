ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ердоган повідомив, коли Туреччина покине Сирію

Новини » В світі     08.11.2019 - 21:07
Ердоган повідомив, коли Туреччина покине Сирію
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина готова покинути Сирію після того, як регіон покинуть інші країни

Туреччина готова вивести війська з Сирії лише після виведення військ з регіону іншими країнами. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Reuters.

За словами Ердогана, Туреччина готова продовжувати свою військову операцію, поки всі курдські бойовики не покинуть регіон.

"Ми не підемо звідси до тих пір, поки не вийдуть інші країни", - повідомив Ердоган.

Також у Міністерстві оборони Туреччини повідомили про завершення третього спільного патрульного рейду з Росією, який тривав вздовж 88-кілометрового східної ділянки кордону на глибині 10 км.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Реджеп Ердоган пообіцяв "відкрити ворота в Європу для мільйонів мігрантів, якщо не буде надана додаткова міжнародна підтримка. Ердоган закликав країни Європейського союзу надати додаткову фінансову підтримку.

Також повідомлялося, що турецькі служби безпеки затримали дружину ліквідованого лідера угрупування "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді. Раніше була затримана сестра Абу Бакра аль-Багдаді.

У Сирії на нафтопереробному заводі стався вибух, є жертви Президенти США та Туреччини домовилися про дату зустрічі
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся