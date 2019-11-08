Ердоган повідомив, коли Туреччина покине Сирію

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина готова покинути Сирію після того, як регіон покинуть інші країни

Туреччина готова вивести війська з Сирії лише після виведення військ з регіону іншими країнами. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Reuters.

За словами Ердогана, Туреччина готова продовжувати свою військову операцію, поки всі курдські бойовики не покинуть регіон.

"Ми не підемо звідси до тих пір, поки не вийдуть інші країни", - повідомив Ердоган.

Також у Міністерстві оборони Туреччини повідомили про завершення третього спільного патрульного рейду з Росією, який тривав вздовж 88-кілометрового східної ділянки кордону на глибині 10 км.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Реджеп Ердоган пообіцяв "відкрити ворота в Європу для мільйонів мігрантів, якщо не буде надана додаткова міжнародна підтримка. Ердоган закликав країни Європейського союзу надати додаткову фінансову підтримку.

Також повідомлялося, що турецькі служби безпеки затримали дружину ліквідованого лідера угрупування "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді. Раніше була затримана сестра Абу Бакра аль-Багдаді.