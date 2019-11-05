Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

Фото: совместный патруль Турции и России в Сирии (twitter.com / tcsavunma)

Совместное патрулирование пройдет по новому маршруту

Военные России и Турции начали второе совместное патрулирования в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани (Айн-Эль-Араб) в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

По данным Минобороны РФ, совместное патрулирование пройдет по новому маршруту от пункта таможенного перехода Айлишар сначала в западном, а затем в восточном направлениях вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани.

Военные проведут патрулирование на бронированных автомобилях "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в составе патруля на маршруте патрулирования находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран. Движение колонны будет контролироваться с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

Напомним, 1 ноября военнослужащие Турции и Российской Федерации начали первое совместное патрулирование вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии.

Также РБК-Украина сообщало, что военные Соединенных Штатов Америки возобновили патрулирование нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии 1 ноября.