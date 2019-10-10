Эрдоган сообщил о "ликвидации 109 террористов" во время спецоперации в Сирии

Вооруженные силы Турции "ликвидировали 109 террористов" с момента начала новой операции в Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает AP News.

Эрдоган добавил, что Турция оповещает общественность о каждом своем шаге.

"Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали черную пропаганду против Турции - якобы она бомбит мирных жителей", - заявил Эрдоган.

Также Эрдоган заявил, что в случае жесткой критики Евросоюзом турецкой операции "Родник мира" в Сирии Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу.

"Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию "Родник мира", то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу", - сказал Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что во время турецкой военной спецоперации в Сирии 8 человек погибли и 20 получили ранения.

РБК-Украина сообщало, что 9 октября Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии военной спецоперации, которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

США и страны ЕС осудили действия Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сдержанности в Сирии. В то же время, Столтенберг заявил, что у Турции есть "законное беспокойство в вопросах безопасности" из-за атак курдов.