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Ердоган у Сочі обговорить з Путіним "зерновий коридор" та обмін полоненими

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (коллаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поїде у Сочі, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорять Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Ердоган вирушить в Сочі у понеділок, 4 вересня. За даними ЗМІ, лідер Туреччини та глава Кремля обговорять майбутнє угоди про "зерновий коридор".

Також Ердоган та Путін планують обговорити двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема і війну Росії проти України. Крім того, на порядку денному буде обмін полоненими між Україною та Росією.

"Але найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор", - наголошує видання.

Зустріч Ердогана та Путіна

Варто зазначити, що чутки про зустріч президента Туреччини та російського диктатора ходили давно. Проте ні сам Ердоган, ні Путін довго не підтверджували, що зустрінуться особисто.

Спочатку турецькі ЗМІ повідомляли, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди". Проте у Кремлі не підтверджували цю інформацію.

Нещодавно стало відомо, що Ердоган все є приїде у Росію 4 вересня, а головною темою переговорів стане "зернова угода".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ПутінРосійська Федераціязерновий коридорТурцияРеджеп Тайіп Ердоган